Юрий Гаврилов: интрига в РПЛ примет другой оборот, если «Спартак» выиграет у «Оренбурга»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о предстоящем матче красно-белых с «Оренбургом» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся сегодня, 18 марта. Начало игры — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«У «Спартака» должна быть мотивация победить, если они хотят сократить отставание от «Зенита». Какая разница, с какой командой набирать три очка — «Оренбург», «Уфа» или «Урал». Если «Спартак» выиграет, то интрига в чемпионате примет другой оборот. Чем меньше будет отрыв «Зенита», тем интереснее будет концовка. «Спартак» должен обязательно выигрывать», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.