Сократит ли «Спартак» отставание от «Зенита»? В соперниках — дерзкий середняк. LIVE

Всем привет, друзья! 18 марта состоятся первые матчи 20-го тура РПЛ — последнего перед паузой на игры сборных.
В 12:00 мск «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Красно-белые проведут первый официальный матч в 2023 году за пределами Москвы.
В 14:15 «Динамо» встретится с «Уралом». Команда Виктора Гончаренко выдала впечатляющую серию без поражений, а бело-голубые на этой неделе выбили «Зенит» из Кубка России.
«Сочи» постарается реабилитироваться за сокрушительное поражение в прошлом туре — тогда южане проиграли «Оренбургу» (0:4). На этот раз соперником команды Курбана Бердыева будет «Факел».
Заключительный матч субботней программы пройдёт в Москве. «Локомотив» постарается одержать третью подряд победу в РПЛ под руководством Михаила Галактионова. Соперник — «Краснодар».
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