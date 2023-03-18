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«Оренбург» — «Спартак», «Локомотив» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция 20-го тура РПЛ, где смотреть, 18 марта 2023

Сократит ли «Спартак» отставание от «Зенита»? В соперниках — дерзкий середняк. LIVE
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
,
Онлайн 20-го тура РПЛ
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А у «Локомотива» есть шанс одержать третью победу подряд.

Всем привет, друзья! 18 марта состоятся первые матчи 20-го тура РПЛ — последнего перед паузой на игры сборных.

В 12:00 мск «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Красно-белые проведут первый официальный матч в 2023 году за пределами Москвы.

МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур
18 марта 2023, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Спартак М
Москва

В 14:15 «Динамо» встретится с «Уралом». Команда Виктора Гончаренко выдала впечатляющую серию без поражений, а бело-голубые на этой неделе выбили «Зенит» из Кубка России.

МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур
18 марта 2023, суббота. 14:15 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Динамо М
Москва

«Сочи» постарается реабилитироваться за сокрушительное поражение в прошлом туре — тогда южане проиграли «Оренбургу» (0:4). На этот раз соперником команды Курбана Бердыева будет «Факел».

МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур
18 марта 2023, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Сочи
Сочи

Заключительный матч субботней программы пройдёт в Москве. «Локомотив» постарается одержать третью подряд победу в РПЛ под руководством Михаила Галактионова. Соперник — «Краснодар».

МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур
18 марта 2023, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар

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