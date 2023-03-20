Динияр Билялетдинов ответил на вопрос, до какого возраста Дзюба сможет играть в РПЛ

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов рассказал, сможет ли нападающий «Локомотива» Артём Дзюба играть в Российской Премьер-Лиге до 41 года.

«Может ли Дзюба играть в РПЛ, как 41-летний Ибрагимович в Серии А? Не знаю, в 41 год посмотрим, где будет Дзюба (смеётся). Сейчас понятно, что возраст нормальный, Артём умеет готовиться, и если он до 41 года будет играть, то ничего страшного в этом нет. Это больше психологический момент, и есть несколько игроков, которые без скоростных качеств могут дать качественный результат. Это как раз такой случай.

Зависит ли это от уровня чемпионата? Естественно, мы понимаем, что уровень Российской Премьер-Лиги просел, но футболисты всегда будут искать моменты, чтобы забить гол. Что, собственно, Дзюба и делает. Так держать», — приводит слова Билялетдинова «Евро-Футбол.Ру».