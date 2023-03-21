Дуарте: сделаю всё, чтобы стать хорошим центральным защитником для «Спартака», его лидером
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Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте ответил на вопрос о том, сможет ли он заменить на поле Самуэля Жиго.
«Готов ли я стать новым Жиго? Не могу сказать, что много знаю про него, но скажу точно, что сделаю всё, чтобы стать хорошим центральным защитником для «Спартака» и, дай бог, его лидером», — приводит слова Дуарте Sport24.
Дуарте перешёл в «Спартак» в январе. Парагвайский защитник принял участие в матчах Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2) и «Оренбургом» (0:2).
Красно-белые располагаются на третьей строчке чемпионата России нынешнего сезона, набрав 40 очков в 20 матчах. Лидирует «Зенит», набравший 48 очков после 20 игр. На втором месте идёт «Ростов», у которого 41 набранное очко.
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