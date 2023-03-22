«Пари НН» присуждено техническое поражение в матче с «Торпедо»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил техническое поражение «Пари Нижний Новгород» по итогам матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Торпедо» (1:1).
Причина такого решения — участие в матче дисквалифицированного Ярослава Михайлова, который не имел права быть в заявке этой встречи из-за перебора жёлтых карточек.
Таким образом, за матч 20-го тура РПЛ «Торпедо» набирает три очка, вместо одного. Теперь в активе автозаводцев 10 очков — московская команда по-прежнему остаётся на последнем, 16-м месте. «Пари НН» теряет одно очко, которое изначально было начислено команде за ничью, и остаётся с 19 очками. Однако на их местоположение в таблице это не влияет — нижегородцы по-прежнему на 13-й строчке.
- 22 марта 2023
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