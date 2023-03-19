«Такого никогда не было». «Пари НН» грозит «технарь» из-за странной ситуации с карточками

Кажется, новый скандал зреет в Российской Премьер-Лиге с недисквалификацией игрока. Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов, возможно, должен был пропускать матч с «Торпедо» из-за перебора жёлтых карточек, но он вышел в стартовом составе. Начало сезона-2022/2023 19-летний игрок провёл в «Зените». Там он сыграл один матч за основной состав и провёл две игры за «Зенит-2» во Второй лиге, где во встречах с «Зорким» и «Электроном» заработал по жёлтой карточке.

8 сентября Ярослав Михайлов перешёл в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды до конца сезона и стал игроком старта. В двух матчах чемпионата из десяти полузащитник получил по жёлтой карточке – в игре со «Спартаком» в 11-м туре и с «Ростовом» в 19-м туре.

Возможно, его предупреждение никто не заметил из штаба «Пари НН», потому что воспитанник «Зенита» получил жёлтую карточку на десятой добавленной минуте ко второму тайму за неспортивное поведение. Появление Ярослава Михайлова в матче с «Торпедо» вызвало много вопросов. Имел ли он право выходить на поле или нет, пока непонятно, но арбитр Игорь Федотов рассказал, как работает система электронных протоколов.

Игорь Федотов футбольный судья «У судьи в РПЛ есть электронный протокол. В случае с Бариновым был Кубок России, за который отвечает РФС. А здесь если игрок не имеет права принять участие в матче, то он физически не может попасть в протокол. Его нельзя просто занести в систему. Всегда было так: начальник команды забивает футболиста, и система говорит — нет, его нельзя. Тогда игрока убирают и начинают проверять. Эта система налажена давно, и я не верю, что именно перед матчем «Пари НН» — «Торпедо» произошёл какой-то внезапный сбой. Такого никогда не было».

Если обратиться к регламенту РПЛ, то в пункте №19 «Дисциплинарные санкции» приводится много ситуаций, но наиболее схожа со случаем Ярослава Михайлова эта:

«В то же время при переходе в текущем сезоне футболиста, участвовавшего за один клуб в матчах чемпионата и первенства Первой лиги ФНЛ (или за один клуб в матчах чемпионата и первенства Второй лиги ФНЛ), нереализованные санкции в виде дисквалификаций на матчи, а также предупреждения, полученные в указанных соревнованиях, учитываются следующим образом:

– если новый клуб, в который переходит такой футболист, не участвует отдельной командой в первенстве Первой лиги ФНЛ (или первенстве Второй лиги ФНЛ), то нереализованные ранее санкции в виде дисквалификаций и предупреждения суммируются. При этом если в результате такого сложения суммарное число предупреждений будет равно или больше количества предупреждений, влекущего автоматическую дисквалификацию, то указанный футболист должен пропустить первый матч за команду нового клуба, а число предупреждений сверх указанного количества будет учитываться далее для возможного применения очередной автоматической дисквалификации».

Осталось дождаться реакции самой лиги и представителей обеих команд.

UPD: Российская Премьер-Лига выступила с заявлением относительно возможной дисквалификации Ярослава Михайлова:

– Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях.

В соответствии с пунктом 5.9.2 регламента РПЛ, ответственность за внесение в систему информации о дисциплинарных наказаниях лежит на клубах РПЛ. Однако о предупреждениях Михайлова во второй лиге администрация «Пари НН» Лигу не проинформировала. Таким образом, в случае подачи протеста, инцидент может быть рассмотрен КДК РФС.