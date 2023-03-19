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«Пари НН» — «Торпедо»: почему Ярослав Михайлов сыграл в матче, 20-й тур РПЛ, техническое поражение, что случилось

«Такого никогда не было». «Пари НН» грозит «технарь» из-за странной ситуации с карточками
Павел Прохоров
«Пари НН» грозит «технарь»
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У полузащитника Ярослава Михайлова перебор жёлтых — но, видимо, электронная система этого не учла.

Кажется, новый скандал зреет в Российской Премьер-Лиге с недисквалификацией игрока. Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов, возможно, должен был пропускать матч с «Торпедо» из-за перебора жёлтых карточек, но он вышел в стартовом составе. Начало сезона-2022/2023 19-летний игрок провёл в «Зените». Там он сыграл один матч за основной состав и провёл две игры за «Зенит-2» во Второй лиге, где во встречах с «Зорким» и «Электроном» заработал по жёлтой карточке.

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8 сентября Ярослав Михайлов перешёл в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды до конца сезона и стал игроком старта. В двух матчах чемпионата из десяти полузащитник получил по жёлтой карточке – в игре со «Спартаком» в 11-м туре и с «Ростовом» в 19-м туре.

Возможно, его предупреждение никто не заметил из штаба «Пари НН», потому что воспитанник «Зенита» получил жёлтую карточку на десятой добавленной минуте ко второму тайму за неспортивное поведение. Появление Ярослава Михайлова в матче с «Торпедо» вызвало много вопросов. Имел ли он право выходить на поле или нет, пока непонятно, но арбитр Игорь Федотов рассказал, как работает система электронных протоколов.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный судья

«У судьи в РПЛ есть электронный протокол. В случае с Бариновым был Кубок России, за который отвечает РФС. А здесь если игрок не имеет права принять участие в матче, то он физически не может попасть в протокол. Его нельзя просто занести в систему. Всегда было так: начальник команды забивает футболиста, и система говорит — нет, его нельзя. Тогда игрока убирают и начинают проверять. Эта система налажена давно, и я не верю, что именно перед матчем «Пари НН» — «Торпедо» произошёл какой-то внезапный сбой. Такого никогда не было».

Если обратиться к регламенту РПЛ, то в пункте №19 «Дисциплинарные санкции» приводится много ситуаций, но наиболее схожа со случаем Ярослава Михайлова эта:

«В то же время при переходе в текущем сезоне футболиста, участвовавшего за один клуб в матчах чемпионата и первенства Первой лиги ФНЛ (или за один клуб в матчах чемпионата и первенства Второй лиги ФНЛ), нереализованные санкции в виде дисквалификаций на матчи, а также предупреждения, полученные в указанных соревнованиях, учитываются следующим образом:

– если новый клуб, в который переходит такой футболист, не участвует отдельной командой в первенстве Первой лиги ФНЛ (или первенстве Второй лиги ФНЛ), то нереализованные ранее санкции в виде дисквалификаций и предупреждения суммируются. При этом если в результате такого сложения суммарное число предупреждений будет равно или больше количества предупреждений, влекущего автоматическую дисквалификацию, то указанный футболист должен пропустить первый матч за команду нового клуба, а число предупреждений сверх указанного количества будет учитываться далее для возможного применения очередной автоматической дисквалификации».

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Осталось дождаться реакции самой лиги и представителей обеих команд.

UPD: Российская Премьер-Лига выступила с заявлением относительно возможной дисквалификации Ярослава Михайлова:
– Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях.
В соответствии с пунктом 5.9.2 регламента РПЛ, ответственность за внесение в систему информации о дисциплинарных наказаниях лежит на клубах РПЛ. Однако о предупреждениях Михайлова во второй лиге администрация «Пари НН» Лигу не проинформировала. Таким образом, в случае подачи протеста, инцидент может быть рассмотрен КДК РФС.

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