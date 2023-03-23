«Шинник» представил новую форму клуба, стилизованную под банкноту в 1000 рублей

«Шинник» совместно с партнёром клуба разработали новый дизайн игровых форм для команды. Весеннюю часть сезона Мелбет Первой лиги ярославский клуб проведёт в комплектах, стилизованных под денежную купюру, на которой изображён Ярославль.

Напомним, город изображён на банкноте номиналом в 1000 рублей. Это одна из самых популярных ассоциаций с Ярославлем для большинства жителей России. Именно это клуб и решил отразить в новых игровых комплектах, в которых повторяется дизайн оформления купюры, её тон и цветовая гамма. Также на футболку «Шинника» нанесён принт с основателем города — Ярославом Мудрым. На рукавах формы присутствует число 1000, а на внутренней стороне воротника находится надпись «косарь».

Впервые «Шинник» сыграет в новой форме в воскресенье, 26 марта. Команда на своём поле в рамках 24-го тура Первой лиги встретится с «Нефтехимиком». «Шинник» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка за 23 тура.