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Хорватия потеряла очки в матче с Уэльсом, пропустив гол на 90+3-й минуте

Хорватия потеряла очки в матче с Уэльсом, пропустив гол на 90+3-й минуте
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Сегодня, 26 марта, завершился матч 1-го тура группы D отборочного этапа чемпионата Европы — 2024, в котором Хорватия принимала Уэльс. Встреча прошла на стадионе «Полюд» в Сплите. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:50 мск. Встреча завершилась вничью — со счётом 1:1.

Хорватия забила гол в этой встрече на 28-й минуте, когда нападающий Андрей Крамарич реализовал опасный момент.

Гол Крамарича

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Уэльс сравнял счёт только в самой концовке встречи благодаря голу Нейтана Бродхеда на 90+3-й минуте.

В следующем туре Хорватия встретится на выезде с Турцией, а Уэльс примет Латвию. Обе игры пройдут во вторник, 28 марта.

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ЧЕ-2024 - квалификация. Группа D. 1-й тур
25 марта 2023, суббота. 22:50 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Уэльс
1:0 Крамарич – 28'   1:1 Бродхед – 90+3'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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