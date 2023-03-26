Хорватия потеряла очки в матче с Уэльсом, пропустив гол на 90+3-й минуте
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Сегодня, 26 марта, завершился матч 1-го тура группы D отборочного этапа чемпионата Европы — 2024, в котором Хорватия принимала Уэльс. Встреча прошла на стадионе «Полюд» в Сплите. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:50 мск. Встреча завершилась вничью — со счётом 1:1.
Хорватия забила гол в этой встрече на 28-й минуте, когда нападающий Андрей Крамарич реализовал опасный момент.
Гол Крамарича
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko
Уэльс сравнял счёт только в самой концовке встречи благодаря голу Нейтана Бродхеда на 90+3-й минуте.
В следующем туре Хорватия встретится на выезде с Турцией, а Уэльс примет Латвию. Обе игры пройдут во вторник, 28 марта.
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ЧЕ-2024 - квалификация. Группа D. 1-й тур
25 марта 2023, суббота. 22:50 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Уэльс
1:0 Крамарич – 28' 1:1 Бродхед – 90+3'
Кто победит в основное время?
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