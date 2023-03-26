«Это был настоящий футбол. Пришло столько болельщиков». Анохин — о матче ЦСКА с 2DROTS

Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин прокомментировал итоги товарищеского матча ЦСКА с медийной командой 2DROTS (1:2).

«Это был футбол, настоящий футбол! Мне понравилась игра, понравилась организация, понравилось, что пришло столько болельщиков. Карвальо отлично себя показал, он в порядке, исполнял на уровне. Но особенно мне понравились 2DROTS и их тренер Дмитрий Кузнецов. Он истинный, настоящий армеец, победитель.

Я с детства болею за ЦСКА, мне очень нравится, что сегодня пришли болельщики, я люблю это место на Песчаной. Антураж был замечательный. Не могу не отметить болельщиков 2Drots — пришло большое количество молодёжи, это очень здорово. Хорошо, что они приходят на трибуну, а не сидят у компьютера или телевизора. Было бы такое же посещение с Fan ID? Мне сложно комментировать, потому что это немного не моя тема. Но сегодня было действительно здорово», — приводит слова Анохина «РБ Спорт».