Даниил Хлусевич объяснил, почему сборная России провела два разных тайма в матче с Ираком

Полузащитник сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал итог товарищеской игры с национальной командой Ирака, которая завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 2:0.

«Не знаю, что не получилось в первом тайме. Разберём, когда будет следующий сбор. Нам скажут, что было не так. Второй тайм был совершенно другой. Многие ребята друг с другом ещё не играли — это тоже могло сказаться. Наверное, во втором тайме вышли раскрепощенными и сыграли по-другому», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Для сборной России этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Кроме того, встреча с Ираком в Санкт-Петербурге — первая международная домашняя игра россиян за полтора года.