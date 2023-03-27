Билялетдинов: сборная России играет тускло. Необходимо работать над атакующими действиями
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеском матче с Ираком (2:0).
«Матч сборной России с Ираком получился 50 на 50: в первом тайме россияне сыграли ужасно, во втором смогли что-то показать. В первую очередь необходимо работать над атакующими действиями, потому что играем тускло», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Напомним, на минувшем мартовском сборе сборная России провела товарищеские матчи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). Последняя игра прошла в Санкт-Петербурге и стала для национальной команды первой домашней с ноября 2021 года. Голы в этом матче забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.
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