Хаверц: однажды вечером Жоржиньо звонит мне и говорит: «Я ухожу». Вот как всё меняется

Нападающий «Челси» Кай Хаверц высказался об изменениях в клубе и об уходе полузащитника Жоржиньо в «Арсенал».
«Как игрок не особо замечаешь смену владельца, но у нас новая команда, новый тренер, новый персонал. Совершенно новая раздевалка, так много личностей. Необходимо адаптироваться, построить отношения. Я играл с Жоржиньо два с половиной года, он менялся рядом со мной, мне нравилось быть с ним, а потом…
Однажды вечером он звонит мне и говорит: «Я ухожу». Я такой: «Что за? Как это возможно?» Вот как быстро всё меняется. Это присуще людям. Необходимо просто принять это — это футбол. Сейчас мой шестой профессиональный год и седьмой тренер: в Германии было четыре или пять и в «Челси» — три», — приводит слова Хаверца The Guardian.
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