Совет директоров «Локомотива» пройдёт 30 марта, в четверг. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
На совете директоров планируется утвердить нового гендиректора клуба, который сменит Владимира Леонченко. Напомним, что, по нашей информации, главным кандидатом на этот пост является Андрей Лексаков.
Именно Леонченко в команде считают ответственным за ошибку с выходом на поле в матче Фонбет Кубка России с «Акроном» полузащитника Дмитрия Баринова, который должен был пропускать матч из-за дисквалификации. Хавбек получил две жёлтые карточки в предыдущих играх четвертьфинала Пути РПЛ со «Спартаком».
Напомним, тольяттинский «Акрон» переиграл московский «Локомотив» в серии пенальти в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов). Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Основное время матча завершилось ничьей со счётом 1:1.
- 29 марта 2023
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