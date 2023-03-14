Арбитр Федотов: «Локо» получит техническое поражение в игре с «Акроном» и вылетит из Кубка

Российский арбитр Игорь Федотов заявил, что «Локомотив» получит техническое поражение в игре с «Акроном» и вылетит из Кубка России из-за участия в матче дисквалифицированного полузащитника Дмитрия Баринова. Хавбек получил две жёлтые карточки в предыдущих играх четвертьфинала Пути РПЛ со «Спартаком».
«Локомотив» получит техническое поражение в матче с «Акроном» и вылетит из Кубка России. Тут не нужен даже протест соперника.
Баринов действительно получил по карточке в последних кубковых матчах со «Спартаком». Начальник команды, бывший арбитр Кузнецов, видимо, забыл, что по регламенту турнира для дисквалификации нужно две карточки, а не четыре. Перед игрой с «Акроном» ничего не сгорало, а Баринов вышел на поле. Значит, засчитают техническое поражение.
Ответственность понесёт клуб и начальник команды. Судьи карточки сейчас не считают, тут они не виноваты – получили протоколы, и всё», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 14 марта 2023
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