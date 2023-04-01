«Наполи» объявил о травме Осимхена. Нападающий пропустит матч с «Миланом»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен пропустит матч 28-го тура чемпионата Италии с «Миланом», сообщает официальный сайт клуба.

У игрока диагностировали повреждение приводной мышцы. Его состояние ещё раз оценят через неделю. Матч «Наполи» — «Милан» состоится завтра, 2 апреля. Начало встречи — в 21:45 мск.

В текущем сезоне Осимхен забил 21 гол и отдал четыре голевые передачи в 23 матчах Серии А.

«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, на 19 очков опережая «Лацио», и находится на пути к завоеванию третьего титула в Серии А в истории. Кроме того, неаполитанцы вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, где встретятся с «Миланом».

Осимхен перешёл в «Наполи» за € 75 млн из «Лилля» прошлым летом, его контракт истекает в июне 2025 года.

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