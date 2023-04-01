Тренер «Челси» Поттер прокомментировал поражение в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвёл итоги матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:2).
«В обоих таймах мы уступили. Первый гол принёс разочарование, нужно играть лучше. В игре было много хорошего, много атакующей игры, ударов, попаданий в створ. Статистика положительная.
Ребята отдали все силы. Они играли с желанием, стараясь проявить мастерство. Но нужно лучше обороняться. Я несу ответственность за это, и мы будем анализировать и улучшать игру.
Мы хорошо начали второй тайм, но затем пропустили. В конце концов, главный показатель — это результат… Мы должны принять это и усердно работать, чтобы всё исправить. Нам нужно лучше реализовывать моменты, и счёт говорит об этом. Мы должны отреагировать, и во вторник вечером у нас будет фантастическая игра с «Ливерпулем» и шанс исправиться.
Я понимаю, что после проигрыша в домашнем матче люди расстроены, разочарованы и рассержены. Никто не доволен нашим положением в турнирной таблице, и нам нужно много работать, чтобы улучшить его. Это эмоциональная игра, и я, безусловно, могу понять разочарование после домашнего поражения», — приводит слова Поттера сайт «Челси».
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