Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шесть голов — в видеообзоре победы «Краснодара» в матче РПЛ с «Химками»

Шесть голов — в видеообзоре победы «Краснодара» в матче РПЛ с «Химками»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Химки» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). «Краснодар» одержал победу с крупным счётом 6:0.

На 23-й минуте Батчи вывел «Краснодар» вперёд. Спустя несколько минут Виталий Лысцов получил прямую красную карточку за фол на Джоне Кордобе. На 47-й минуте матча вратарь «Химок» Виталий Гудиев потерял мяч после прессинга со стороны Кордобы, который отнял мяч и забил в пустые ворота. На 56-й минуте Кордоба оформил дубль, а спустя семь минут Кади Боржес отправил в ворота «Химок» четвёртый мяч. На 78-й минуте Алексей Ионов забил пятый гол. Шестой мяч «быков» на 86-й минуте забил Никита Кривцов.

«Краснодар» поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав 32 очка. «Химки» находятся на предпоследнем, 15-м месте с 13 очками.

Материалы по теме
ЦСКА сократит отставание от «Спартака»? Армейцы бодаются с аутсайдером. LIVE
Live
ЦСКА сократит отставание от «Спартака»? Армейцы бодаются с аутсайдером. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023