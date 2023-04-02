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Химки — Краснодар. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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«Факел» — ЦСКА, «Ростов» — «Торпедо», «Химки» — «Краснодар», онлайн-трансляция 21-го тура РПЛ, где смотреть матчи, видео

Оторвётся ли Карпин от «Спартака»? Как сыграет ЦСКА в Воронеже? Онлайн тура РПЛ
«Чемпионат»
Онлайн тура РПЛ
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А ещё нас ждут два параллельных матча в Самаре и Химках.

Друзья, всем привет! 21-й тур РПЛ в самом разгаре — накануне, 1 апреля, в нашем чемпионате состоялись четыре матча, а сегодня, 2 апреля, нас ждут оставшиеся встречи.

Откроют игровой день два параллельных матча, которые начнутся в 14:00 мск. В Самаре встретятся «Крылья Советов» и «Оренбург», а в Подмосковье — «Химки» и «Краснодар».

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом начнётся матч «Факела» и ЦСКА. Армейцы после неудачного возобновления сезона одержали две победы подряд, а теперь попробуют добыть и третью. Но в Воронеже никому не бывает легко, так что зрелище гарантировано. Начало — в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А закроет тур матч между «Ростовом» и «Торпедо». «Спартак» накануне не справился с «Ахматом», так что у команды Валерия Карпина есть отличный шанс оторваться от красно-белых и закрепиться на втором месте. А у «Торпедо» дебютирует главный тренер Пеп Клотет. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет освещать все матчи дня в РПЛ. Оставайтесь с нами!

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