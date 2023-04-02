А ещё нас ждут два параллельных матча в Самаре и Химках.

Оторвётся ли Карпин от «Спартака»? Как сыграет ЦСКА в Воронеже? Онлайн тура РПЛ

Друзья, всем привет! 21-й тур РПЛ в самом разгаре — накануне, 1 апреля, в нашем чемпионате состоялись четыре матча, а сегодня, 2 апреля, нас ждут оставшиеся встречи.

Откроют игровой день два параллельных матча, которые начнутся в 14:00 мск. В Самаре встретятся «Крылья Советов» и «Оренбург», а в Подмосковье — «Химки» и «Краснодар».

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК Крылья Советов Самара Не начался Оренбург Оренбург Кто победит в основное время? П1 X П2

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК Химки Химки Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Следом начнётся матч «Факела» и ЦСКА. Армейцы после неудачного возобновления сезона одержали две победы подряд, а теперь попробуют добыть и третью. Но в Воронеже никому не бывает легко, так что зрелище гарантировано. Начало — в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК Факел Воронеж Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

А закроет тур матч между «Ростовом» и «Торпедо». «Спартак» накануне не справился с «Ахматом», так что у команды Валерия Карпина есть отличный шанс оторваться от красно-белых и закрепиться на втором месте. А у «Торпедо» дебютирует главный тренер Пеп Клотет. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался Торпедо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

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