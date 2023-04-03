Бышовец: Юран — антикризисный тренер. «Пари НН» может надеяться на положительный результат

Ветеран советского футбола и бывший наставник московского «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал возможное назначение Сергея Юрана на должность главного тренера «Пари НН».

«Юран — антикризисный тренер. Он и будучи игроком отличался самоотдачей и характером. По его работе, в том числе в «Химках», было видно, что ситуация была на достаточно хорошем уровне.

В «Пари НН» уходили игроки, менялся тренер — это всегда сложно для команды. Требуется анализ футболистов, и нет права на ошибку. Мне кажется, что Юран — это хорошая кандидатура, чтобы можно было надеяться на положительный результат», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Информация о возможном назначении Юрана на пост главного тренера нижегородского клуба появилась вчера, 2 апреля. Последним местом работы 53-летнего специалиста были подмосковные «Химки». Он покинул команду в августе 2022 года.