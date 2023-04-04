Станислав Магкеев назвал главную уязвимость нынешнего «Зенита»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев, чей клуб в предстоящем туре Российской Премьер-Лиги встретится с «Зенитом», считает, что главной уязвимостью действующего чемпиона является отсутствие полузащитника Вильмара Барриоса.
«Начинаем разбирать соперника в четверг, обычно за три дня до игры. В первый день смотрим, как они обороняются, во второй — как атакуют, и завершаем всё стандартными положениями.
Уязвимости у «Зенита»? Сейчас единственная — потеря Вильмара Барриоса в центре поля, ключевой игрок лично для меня. Когда он на поле, кажется, что он везде. Эта та команда, которая контролирует мяч и даёт тебе играть. У нас хорошие исполнители в центре поля и атаке, надеюсь, сможем завязать там мяч и создавать моменты», — сказал Магкеев в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
- 4 апреля 2023
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