Артём Дзюба забил шедевральный гол в РПЛ! «Локомотив» разгромил соперника за 16 минут

Все знают, как плохо «Пари НН» начал весеннюю часть сезона. Из позитивных моментов – победа в Кубке над «Звездой» из Второго дивизиона. В остальном – просто кошмар. Три проигрыша подряд и ничья с «Торпедо», которое решением КДК превратилось в поражение. Сообщалось, что матч с «Локо» чуть ли не последний шанс для Андрея Горлова сохранить своё место главного тренера. Кажется, уже после первого тайма он мог начинать собирать вещи. Не может так безыдейно играть команда, где главного тренера почти уволили.

Один удар в створ – отражение игры «Пари НН» в первые 45 минут. Полной безнадёжности не было. Но ощущение, что «Локо» в любой момент мог включиться и забить, не покидало. Гости выглядели солиднее, качественнее и увереннее. Хотя с хозяевами они соседи по таблице. «Нижний» же постоянно чего-то боялся – отсюда ошибки, страх обострить и провести нормальную атаку.

Неудивительно, что команда Галактионова забила уже на 15-й минуте. Ненахов подхватил мяч на фланге после навеса и спокойно выкатил чуть ли не во вратарскую на Дзюбу. Без всякого сопротивления. 34-летний нападающий забил пяткой. Красота!

Ещё шесть минут, и мог забить традиционно активный на фланге Пиняев. Но его удар на угловой перевёл Нигматуллин. Однако вскоре Сергей уже выступил автором предголевого паса – воспользовался ошибкой соперника в центре, отдал Жемалетдинову, а тот прострелил в центр. Там Баринов без особого сопротивления забил второй.

Вы тоже думаете, что в этом матче делала оборона «Пари НН»? Вопрос важный. В моменте с третьим голом она выглядела совсем бездарно. Магкеев легко пробежал через всех и выдал на Дзюбу. Второй гол Артёма в матче.

Так недавний новичок «Локо» временно стал лучшим бомбардиром команды в этом сезоне. У Дзюбы шесть мячей в четырёх матчах. У Миранчука – пять. У Игнатьева – четыре. Ещё есть Глушенков с шестью голами, но пять из них он забил за «Крылья Советов». Плюсуем к этому другой факт – в четырёх матчах у «Локо» 10 забитых голов. Для сравнения – за 17 туров осенней части их 20.

Интересно, что по сути единственный опасный момент в матче «Пари НН» создал, когда проигрывал 0:3. И в первом тайме. Магкеев выше всех выпрыгнул после навеса и срезал мяч в собственную штангу.

Второй тайм получился куда менее событийным. Запомнился выход Пиняева и Дзюбы на ворота Нигматуллина. И суперсейв вратаря. В остальном «Пари НН» больше держал мяч, но к осмысленным атакам это почти не приводило.

Уже в добавленное время «Локо» забил четвёртый. Миранчук сравнялся с Дзюбой по количеству голов. А общее их число в весенней части сезона выросло до 11.

Интересно, сколько раз в руководстве клуба из Нижнего Новгорода по ходу матча пожалели, что в итоге отказались от подписания Дзюбы. Будет слишком символично, если главного тренера, который пришёл зимой, также уволит футболист, который в клубе так и не оказался.

«Локомотив» тем временем уже на 11-м месте – в шести очках от зоны «стыков». Там теперь «Пари НН».