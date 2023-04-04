Кан: чемпионство в Бундеслиге — не что-то само собой разумеющееся, этот титул важен

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан заявил, что титул чемпиона немецкой Бундеслиги так же важен, как и другие трофеи, так как чемпионство в чемпионате Германии не является чем-то само собой разумеющимся.

«Титул чемпиона Бундеслиги так же важен, как и другие. Вы работаете над достижением данной цели в течение целого года, поэтому чемпионство так важно, оно не является чем-то само собой разумеющимся», — приводит слова Кана «твиттер» Bayern&Germany со ссылкой на подкаст Sky90.

«Бавария» уволила главного тренера Юлиана Нагельсмана, когда в турнирной таблице мюнхенцы располагались на второй строчке, уступая лидирующей на тот момент дортмундской «Боруссии» лишь одно очко перед очной встречей.

Слишком адекватный Клопп, в меру адекватный Тухель. ХиТ#140