Кан: чемпионство в Бундеслиге — не что-то само собой разумеющееся, этот титул важен

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан заявил, что титул чемпиона немецкой Бундеслиги так же важен, как и другие трофеи, так как чемпионство в чемпионате Германии не является чем-то само собой разумеющимся.
«Титул чемпиона Бундеслиги так же важен, как и другие. Вы работаете над достижением данной цели в течение целого года, поэтому чемпионство так важно, оно не является чем-то само собой разумеющимся», — приводит слова Кана «твиттер» Bayern&Germany со ссылкой на подкаст Sky90.
«Бавария» уволила главного тренера Юлиана Нагельсмана, когда в турнирной таблице мюнхенцы располагались на второй строчке, уступая лидирующей на тот момент дортмундской «Боруссии» лишь одно очко перед очной встречей.
Слишком адекватный Клопп, в меру адекватный Тухель. ХиТ#140
- 4 апреля 2023
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