Дмитрий Парфёнов раскритиковал формат Кубка России

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов высказался об ответном матче 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) между «Уралом» и московским «Спартаком». Игра завершилась победой 2:1 в пользу хозяев поля.
«Получился боевой кубковый матч. У «Урала» была прекрасная поддержка болельщиков. В команде достаточно опытных, квалифицированных футболистов. Они выполнили ту работу, которую от них требовал тренер.
Мне этот формат кубка не нравится. Думаю, Абаскаль еще не понял, что «Спартак» остался в турнире. Есть формат кубка, состоящий из двух матчей. Команда либо проходит, либо нет. Ты можешь проигрывать и проигрывать, но в итоге дойдёшь до финала. Сейчас это коммерческий турнир. Раз «Урал» прошёл в финал Пути РПЛ, значит заслужил. Хочется поздравить команду», – приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».
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