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Ломаев разрывал на себе футболку, Бейла утешала жена, ЦСКА праздновал победу. Фото

Ломаев разрывал на себе футболку, Бейла утешала жена, ЦСКА праздновал победу. Фото
ЦСКА — «Крылья Советов»
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5 апреля московский ЦСКА на своем поле обыграл «Крылья Советов» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. Тренерский штаб самарского клуба уже готовил тройную замену под серию пенальти. В этот момент Гленн Бейл попытался прервать прострел в центр самарской штрафной, но срезал мяч в свои ворота.

Напомним, что в первом матче, который состоялся в Самаре, команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Таким образом, ЦСКА встретится с «Уралом» в финале Пути РПЛ, а команда Игоря Осинькина продолжит выступление в нижней сетки Пути регионов.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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