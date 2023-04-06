Ломаев разрывал на себе футболку, Бейла утешала жена, ЦСКА праздновал победу. Фото

5 апреля московский ЦСКА на своем поле обыграл «Крылья Советов» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. Тренерский штаб самарского клуба уже готовил тройную замену под серию пенальти. В этот момент Гленн Бейл попытался прервать прострел в центр самарской штрафной, но срезал мяч в свои ворота.
Напомним, что в первом матче, который состоялся в Самаре, команды сыграли вничью со счетом 2:2.
Таким образом, ЦСКА встретится с «Уралом» в финале Пути РПЛ, а команда Игоря Осинькина продолжит выступление в нижней сетки Пути регионов.
Лучшие фото с матча ЦСКА — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 6 апреля 2023
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