Петрушин: игра со «Спартаком» определит судьбу Йокановича

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин высказался о нынешней ситуации бело-голубых. Напомним, «Динамо» после возобновления сезона проиграло два матча в РПЛ, а также вылетело из Кубка России от «Акрона». По мнению Петрушина, от матча со «Спартаком» будет зависеть будущее главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Динамо» не в первый раз неудачно выступает во второй части чемпионата. Вспомните прошлую весну – начиналось всё с борьбы за чемпионство, а закончилось непонятно чем. Проиграли пять матчей, много пропустили. Этот сезон отчасти повторяет предыдущий. Уже два поражения в чемпионате плюс вылет из Кубка. При этом вчера «Динамо» выглядело сильнее. Они хотели выиграть. Но такое бывает – есть преимущество, но не могут его реализовать. Так же было и с «Сочи».

Теперь этот сезон скрасит только борьба за бронзу. Очень многое в плане настроения и прочего будет зависеть от ближайшего матча со «Спартаком». Плюс в этой игре определится и судьба главного тренера. Сейчас его вряд ли будут трогать, всё же игра со «Спартаком» совсем скоро.

Вообще, я понимаю, что хочет видеть Йоканович от «Динамо». Хочет играть агрессивно, в атаку. Но пока не получается», – приводит слова Петрушина «РБ Спорт».