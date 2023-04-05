Эли Даса: не обращаю внимания на слухи об отставке Йокановича
Поделиться
Защитник «Динамо» Эли Даса признался Sport24, что не воспринимает всерьёз слухи о возможной отставке Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.
«Не обращаю внимания на подобные слухи. Не моё дело обсуждать тренера», – заявил Даса.
Во вторник, 4 апреля, московское «Динамо» проиграло в серии пенальти выступающему в Первой лиге тольяттинскому «Акрону» (0:0, 1:4 по пенальти) в матче первого этапа 1/2 финала плей-офф Пути регионов Кубка России и завершило выступление в турнире.
В чемпионате России московский клуб занимает пятое место, отставая на 16 очков от лидирующего «Зенита». В матче 22-го тура «Динамо» на выезде сыграет со «Спартаком». Московское дерби состоится в субботу, 8 апреля.
Комментарии
- 5 апреля 2023
-
19:15
-
19:13
-
19:04
-
19:00
-
18:56
-
18:56
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:33
-
18:30
-
18:28
-
18:18
-
18:15
-
18:08
-
18:00
-
17:56
-
17:53
-
17:40
-
17:37
-
17:29
-
17:25
-
17:20
-
17:14
-
17:10
-
17:05
-
16:54
-
16:41
-
16:33
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:09
-
16:07
-
16:05
Партнерский контент