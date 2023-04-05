Эли Даса: не обращаю внимания на слухи об отставке Йокановича

Защитник «Динамо» Эли Даса признался Sport24, что не воспринимает всерьёз слухи о возможной отставке Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.

«Не обращаю внимания на подобные слухи. Не моё дело обсуждать тренера», – заявил Даса.

Во вторник, 4 апреля, московское «Динамо» проиграло в серии пенальти выступающему в Первой лиге тольяттинскому «Акрону» (0:0, 1:4 по пенальти) в матче первого этапа 1/2 финала плей-офф Пути регионов Кубка России и завершило выступление в турнире.

В чемпионате России московский клуб занимает пятое место, отставая на 16 очков от лидирующего «Зенита». В матче 22-го тура «Динамо» на выезде сыграет со «Спартаком». Московское дерби состоится в субботу, 8 апреля.