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Эдерсон: счастлив отдавать голевые передачи, это случается не каждый день

Эдерсон: счастлив отдавать голевые передачи, это случается не каждый день
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Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес высказался о том, как его передачи помогают команде начинать атаки.

«Я люблю начинать атаки своими передачами, поэтому Гвардиола и пригласил меня. Это действительно полезно против команд, которые прессингуют высоко, потому что они оставляют позади пространство, которое мы можем использовать. Это отличное оружие, потому что это означает, что мы действительно разнообразны. Мы можем выходить из обороны короткими, средними или длинными передачами.

Что для меня важнее? Я определённо предпочитаю сейвы. Это то, к чему я прилагаю все усилия. Но я действительно счастлив отдавать голевые передачи. Это случается не каждый день», — приводит слова Эдерсона Sky Sports.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги на счету Эдерсона одна голевая передача в 28 матчах.

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