«Милан» не будет продлевать контракт со Златаном Ибрагимовичем — Footmercato
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Итальянский «Милан» принял решение не продлевать контракт со шведским нападающим команды Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщает издание Footmercato.
41-летний Ибрагимович сыграл за «Милан» только четыре матча в текущем сезоне, так как долго восстанавливался после полученной ранее тяжёлой травмы бедра. Форвард отметился забитым мячом, проведя на поле лишь 144 минуты.
Ибрагимович играет за «Милан» с 2020 года. Футболист помог «россонери» завоевать золотые медали чемпионата Италии в 2022 году. Контракт шведского нападающего с миланским клубом истекает в июне этого года. До сих пор неизвестно, будет ли Ибрагимович продолжать свою профессиональную игровую карьеру в случае ухода из «Милана».
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