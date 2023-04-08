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Генич согласился с Чаловым и решил «не осквернять красно-синий дом» футболкой «Спартака»

Генич согласился с Чаловым и решил «не осквернять красно-синий дом» футболкой «Спартака»
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Комментатор Константин Генич согласился с условиями спора с нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым, заявив, что купит две футболки армейцев для болельщиков на трибунах.

«Федя, ну какой же ты лучший! Чалов — мой кумир. Ещё раз поздравляю тебя с выигранным спором, ты победил абсолютно честно. Я желаю тебе не останавливаться на 13 голах, идти дальше и в ближайшем матче с «Химками», который мне предстоит комментировать, я желаю тебе отличиться. «Химки», простите меня, но Федя в полном порядке.

Если ты считаешь, что мой приход в красно-белой футболке осквернит ваш армейский дом, то это твой выбор. Я готов был исполнить это наказание, но если ты считаешь, что это не совсем корректно и правильно, то никаких вопросов. Я согласен купить в фан-шопе ЦСКА две официальные игровые майки армейцев с твоей фамилией и подарить их болельщикам на трибунах. Федя, ты красавец!» — сказал Генич в видео в своём телеграм-канале.

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