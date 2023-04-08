Джесси Марш может возглавить «Лестер»

Бывший тренер «РБ Лейпциг» и «Лидс Юнайтед» Джесси Марш может стать новым главным тренером «Лестера».

Руководство «Лестера» уже провело встречу с 49-летним американским специалистом и осталось довольно переговорами. Точные детали контракта ещё не согласованы, но назначение Марша может состояться уже к концу текущей недели, сообщает Sky Sports.

2 апреля пресс-служба «Лестера» сообщила об увольнении Брендана Роджерса, который руководил командой с февраля 2019 года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Лестер» занимает 19-е место, набрав 25 очков в 29 матчах.

Джесси Марш покинул «Лидс Юнайтед» в феврале 2023 года, проработав в клубе один год. В прошлом сезоне он помог команде избежать вылета из АПЛ. Также он известен по работе с «РБ Лейпциг».