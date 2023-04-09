«Мы должны были сегодня победить». Тренер «Крыльев» Осинькин — о матче с «Сочи»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1).

«Очень тяжёлая победа. У нас заканчивались три матча за неделю. Из которых два были на выезде, очень энергозатратные, эмоционально. Мы неплохо играли, но не решали своих задач. Не прошли дальше в Кубке, не набрали три очка с «Оренбургом». Нам некуда было отступать. Добавились травмы, у многих было не лучшее состояние. Но мы должны были сегодня победить. На характере, вытащить всё из себя, все резервы. За счёт этого победили. Но не скажу, что с нашей стороны был качественный матч, хоть и к победе мы были ближе. Сегодня мы выиграли, но скорости, которые мы предложили сопернику, должны быть выше.

Рады за ребят, конечно. Не всегда у всех получается. Бывают матчи лучше, бывают хуже. Но когда ты относишься к своей работе хорошо, возможность проявить себя всегда придёт. Люди, которые ближе играют к обороне, зачастую незаметны. Не виден тот объём работы, который они ведут, сколько единоборств они выигрывают. Рад, что Фернандо (Костанца. — Прим. «Чемпионата») стал лучшим игроком», — приводит слова Осинькина официальный сайт «Крыльев Советов».