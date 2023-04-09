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«Сочи» — «Крылья Советов» 1:2, результат матча 22-го тура РПЛ 9 апреля 2023 года

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче РПЛ
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Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимал самарские «Крылья Советов». Гости одержали победу со счётом 2:1.

Первый тайм прошёл без забитых голов. На 52-й минуте матча Илья Гапонов вывел «Крылья» вперёд, сыграв головой в чужой штрафной площади. На 73-й минуте Фернандо Костанца удвоил преимущество гостей, также успешно сыграв головой. На 88-й минуте Кристиан Нобоа отыграл один мяч.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 22 матчах. «Крылья Советов» остались на 12-м месте с 24 очками в 22 играх.

В следующем туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграют с «Химками», а «Сочи» встретится с «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Гапонов – 52'   0:2 Костанца – 73'   1:2 Нобоа – 87'
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