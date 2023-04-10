Гбане из «Химок» — о 0:3 с ЦСКА: играли с опытной командой, поэтому нет большого отчаяния

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане прокомментировал поражение команды от ЦСКА (0:3) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Мы играли с довольно опытной командой, поэтому нет большого отчаяния. Первые 35 минут неплохо сохраняли владение мячом, но, к сожалению, пропустили гол, а затем — второй и третий.
Поскольку новый тренер (Ринат Билялетдинов. — Прим. «Чемпионата») был в нашей команде ещё до назначения на пост главного тренера, мы уже успели с ним познакомиться. Его требования нам вполне ясны. В будущем мы сможем достичь лучшей сыгранности в команде и результатов», — сказал Гбане в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Химки» в 22 матчах чемпионата России набрали 13 очков и занимают в турнирной таблице 15-е место.
- 10 апреля 2023
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