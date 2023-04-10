Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бактиёр Зайнутдинов: очень рад, что удалось забить свой первый гол на стадионе ЦСКА

Бактиёр Зайнутдинов: очень рад, что удалось забить свой первый гол на стадионе ЦСКА
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался о своём голе в ворота «Химок» (3:0) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Очень рад, что удалось забить свой первый гол на стадионе ЦСКА — перед своими болельщицами», — сказал Зайнутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

25-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года, перейдя из «Ростова». В 22 матчах нынешнего сезона казахстанский полузащитник отличился один раз. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

ЦСКА в 22 матчах чемпионата России набрал 41 очко и занимает в турнирной таблице четвёртое место. 15 апреля армейцы сыграют с «Уралом» в рамках РПЛ, а 19 апреля встретятся с клубом из Екатеринбурга в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Самая лёгкая победа ЦСКА? «Химки» сдались после первого же гола
Видео
Самая лёгкая победа ЦСКА? «Химки» сдались после первого же гола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023