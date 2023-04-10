Бактиёр Зайнутдинов: очень рад, что удалось забить свой первый гол на стадионе ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался о своём голе в ворота «Химок» (3:0) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Очень рад, что удалось забить свой первый гол на стадионе ЦСКА — перед своими болельщицами», — сказал Зайнутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
25-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года, перейдя из «Ростова». В 22 матчах нынешнего сезона казахстанский полузащитник отличился один раз. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
ЦСКА в 22 матчах чемпионата России набрал 41 очко и занимает в турнирной таблице четвёртое место. 15 апреля армейцы сыграют с «Уралом» в рамках РПЛ, а 19 апреля встретятся с клубом из Екатеринбурга в Фонбет Кубке России.
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