«Реал» хочет приобрести игрока «Лейпцига» Даниэля Ольмо — Relevo

Мадридский «Реал» следит за ситуацией вокруг полузащитника немецкого «РБ Лейпциг» Даниэля Ольмо. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, «Реал» хочет приобрести 24-летнего футболиста, так как видит в нём потенциальную замену уходящему поколению Луки Модрича и Тони Крооса. Также мадридский клуб привлекает возможность купить Ольмо по выгодной цене, так как контракт игрока с «Лейпцигом» истекает летом 2024 года.

Сам футболист недоволен результатами «Лейпцига» и хочет перейти в команду, которая ставит перед собой задачу выигрывать титулы каждый сезон. Ольмо желает вернуться в Испанию и отдаёт предпочтение «Реалу», а не «Барселоне» или мадридскому «Атлетико».

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