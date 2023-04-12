Эдуард Мор: хотел бы видеть в «Спартаке» Барриоса

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор рассказал, что хотел бы видеть в составе красно-белых колумбийского полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.

«Хотел бы видеть в «Спартаке» опорного полузащитника «Зенита» Барриоса. Из-за его качеств и потому, что это проблемная позиция у «Спартака»? Да, всё вместе. Это один из лучших игроков нашего чемпионата, с ним партнёры чувствуют себя раскованно. Такого футболиста в «Спартаке» не хватает.

На этой позиции есть Литвинов, но он здорово смотрится в роли центрального защитника с Джикией. Барриос просто развязал бы руки всем остальным полузащитникам.

Можно было ещё назвать Малкома и Клаудиньо, но у «Спартака» и так хорошо укомплектована линия атаки. Поэтому Барриос пришёлся бы ко двору», — приводит слова Мора Legalbet.

Барриос в текущем сезоне провёл за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.