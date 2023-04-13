«Бавария» ждёт, что Мане сегодня извинится перед командой за драку с Зане — Плеттенберг

Руководство «Баварии» рассматривает несколько вариантов реакции на инцидент с участием нападающего команды Садио Мане. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, в «Баварии» рассматривают три основных варианта: штраф, временное отстранение и расставание с игроком. Сам Мане сегодня, 13 апреля, уже прибыл в тренировочный центр мюнхенцев. Отмечается, что футболист был в хорошем расположении духа и улыбался. В «Баварии» ожидают, что Мане принесёт свои извинения перед командой сегодня.

Напомним, Мане ударил своего одноклубника Лероя Зане по лицу после матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). Немецкий игрок получил рассечение губы.

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