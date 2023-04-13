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Ренан, Пиняев и Малком — самые подорожавшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

Ренан, Пиняев и Малком — самые подорожавшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов Российской Премьер-Лиги, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости после зимнего окна переходов.

Лидерами рейтинга стали защитник «Зенита» Роберт Ренан и полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев. Бразилец подорожал на € 5 млн, а россиянин прибавил в стоимости € 3,5 млн.

Полностью топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ выглядит следующим образом:

  1. Роберт Ренан («Зенит», € 7 (+5) млн).
  2. Сергей Пиняев («Локомотив», € 7 (+3,5) млн).
  3. Малком («Зенит», € 27 (+3) млн).
  4. Кади Боржес («Краснодар», €  3 (+1,8) млн).
  5. Фёдор Чалов (ЦСКА, € 10 (+1,5) млн).
  6. Иван Обляков (ЦСКА, € 7,5 (+1,5) млн).
  7. Руслан Литвинов («Спартак», € 4 (+1,2) млн).
  8. Даниил Денисов («Спартак», € 3,5 (+1) млн).
  9. Данил Пруцев («Спартак», € 3,5 (+1) млн).
  10. Ванья Дркушич («Сочи», € 3 (+1) млн).
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