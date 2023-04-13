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Ренан, Пиняев и Малком — самые подорожавшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов Российской Премьер-Лиги, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости после зимнего окна переходов.

Лидерами рейтинга стали защитник «Зенита» Роберт Ренан и полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев. Бразилец подорожал на € 5 млн, а россиянин прибавил в стоимости € 3,5 млн.

Полностью топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ выглядит следующим образом: