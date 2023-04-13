Ренан, Пиняев и Малком — самые подорожавшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов Российской Премьер-Лиги, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости после зимнего окна переходов.
Лидерами рейтинга стали защитник «Зенита» Роберт Ренан и полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев. Бразилец подорожал на € 5 млн, а россиянин прибавил в стоимости € 3,5 млн.
Полностью топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ выглядит следующим образом:
- Роберт Ренан («Зенит», € 7 (+5) млн).
- Сергей Пиняев («Локомотив», € 7 (+3,5) млн).
- Малком («Зенит», € 27 (+3) млн).
- Кади Боржес («Краснодар», € 3 (+1,8) млн).
- Фёдор Чалов (ЦСКА, € 10 (+1,5) млн).
- Иван Обляков (ЦСКА, € 7,5 (+1,5) млн).
- Руслан Литвинов («Спартак», € 4 (+1,2) млн).
- Даниил Денисов («Спартак», € 3,5 (+1) млн).
- Данил Пруцев («Спартак», € 3,5 (+1) млн).
- Ванья Дркушич («Сочи», € 3 (+1) млн).
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