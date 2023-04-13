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Якубко: если уйдут Малком и Клаудиньо, «Зенит» насыплет денег другим и выдаст им паспорта

Якубко: если уйдут Малком и Клаудиньо, «Зенит» насыплет денег другим и выдаст им паспорта
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Бывший футболист «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко высказался о возможном уходе из «Зенита» Малкома и Клаудиньо. По мнению Якубко, у сине-бело-голубых хватит денежных средств, чтобы найти равноценную замену ушедшим бразильцам и выдать новым игрокам паспорта России.

«Думаю, найдётся достаточно футболистов, которые будут готовы прийти в «Зенит» и заменить Малкома и Клаудиньо. Если уйдут эти двое, они найдут следующих двух, которым насыплют столько, что они года три-четыре отыграют за «Зенит». Что касается денег, «Зенит» может купить почти любого футболиста Европы. Они могут купить себе ещё двоих-троих, как Малком и Клаудиньо, и им тоже выдать российские паспорта», — приводит слова Мартина Якубко «РБ Спорт».

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