Якубко: если уйдут Малком и Клаудиньо, «Зенит» насыплет денег другим и выдаст им паспорта

Бывший футболист «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко высказался о возможном уходе из «Зенита» Малкома и Клаудиньо. По мнению Якубко, у сине-бело-голубых хватит денежных средств, чтобы найти равноценную замену ушедшим бразильцам и выдать новым игрокам паспорта России.

«Думаю, найдётся достаточно футболистов, которые будут готовы прийти в «Зенит» и заменить Малкома и Клаудиньо. Если уйдут эти двое, они найдут следующих двух, которым насыплют столько, что они года три-четыре отыграют за «Зенит». Что касается денег, «Зенит» может купить почти любого футболиста Европы. Они могут купить себе ещё двоих-троих, как Малком и Клаудиньо, и им тоже выдать российские паспорта», — приводит слова Мартина Якубко «РБ Спорт».