«Челси» пригласил Юлиана Нагельсмана на собеседование
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Бывшему тренеру «Баварии» Юлиан Нагельсману будет предоставлена возможность лично встретиться с боссами лондонского «Челси» и изложить все свои идеи, сообщает Bild.
35-летний немецкий специалист не замыкается в себе после ухода из «Баварии». В среду после короткого отпуска в Южном Тироле он смотрел хоккейный матч «Мюнхен» – «Вольфсбург».
Ранее сообщалось, что Нагельсман возьмёт паузу после увольнения из «Баварии» и не вернётся к тренерской работе до конца сезона. Однако «Челси» заинтересован в сотрудничестве с немецким специалистом с июля этого года.
По информации источника, Луис Энрике уже был на собеседовании с боссами «Челси» неделю назад. Отмечается, что испанец произвёл хорошее впечатление на руководство клуба.
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