Александр Мостовой: бардак в «Челси» кончится не скоро

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:0).
«Думаю, что «Реал» пройдёт в следующую стадию. Начало матча было за «Челси», у них были неплохие контратаки. Футболисты синих начали более расторопно, так что спортсмены «Реала» первые 15 минут не понимали, что происходит на поле. Потом «Челси» стал катать мяч поперёк поля и отпасовывать назад, плюс игроки англичан были не в самой лучшей форме.
Скоро бардак в клубе не закончится. Во время вчерашней игры я решил посмотреть, кто сидит в запасе у «Челси». Там на скамейке ещё десять хороших футболистов: тот же Хаверц, тот же Маунт и ещё много кто. Какой у них теперь вектор развития? Понакупить всех, отдать кучу денег, и всё. Там в запасе сидит Мудрик за 100 миллионов евро. Что агенты там творят?» — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».
- 13 апреля 2023
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