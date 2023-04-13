Названо условие возвращения Мане к играм за «Баварию»
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Нападающий «Баварии» Садио Мане сможет вернуться в состав «Баварии» на ответную игру с «Сити», но при одном условии, сообщает Bild.
Клуб поставил футболисту условие для возвращения — он должен проявить раскаяние за содеянное.
Напомним, между Мане и Лероем Зане произошёл конфликт после матча с «Манчестер Сити» в ЛЧ (0:3). Сенегалец ударил партнёра по команде в результате словесной перепалки.
Ранее сообщалось, что в «Баварии» рассматривают три основных варианта наказания для Мане: штраф, временное отстранение и даже расставание с игроком.
Позднее клуб объявил, что Садио Мане не сыграет с «Хоффенхаймом». 31-летний футболист не будет включён в состав «Баварии» на домашний матч в ближайшую субботу. Сенегалец также будет оштрафован.
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