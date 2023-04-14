Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию, что сборная России откажется от участия в Кубке Азии. Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах под своей эгидой.
«Пишут, что сборная России откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации? У меня нет никакой информации», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что сборная России с высокой долей вероятности откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА). В чемпионате ЦАФА собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.
Сектор с гостевыми фанатами на матче Иран — Россия
- 14 апреля 2023
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