Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин отреагировал на информацию, что сборная России откажется от участия в Кубке Азии

Карпин отреагировал на информацию, что сборная России откажется от участия в Кубке Азии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию, что сборная России откажется от участия в Кубке Азии. Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах под своей эгидой.

«Пишут, что сборная России откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации? У меня нет никакой информации», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что сборная России с высокой долей вероятности откажется от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА). В чемпионате ЦАФА собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.

Материалы по теме
«С каждым вопросом толкали с лестницы». Как делали первое интервью с Хиддинком для России
«С каждым вопросом толкали с лестницы». Как делали первое интервью с Хиддинком для России

Сектор с гостевыми фанатами на матче Иран — Россия

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023