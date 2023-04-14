«С каждым вопросом толкали с лестницы». Как делали первое интервью с Хиддинком для России

14 апреля — в этот день ровно 17 лет назад Гус Хиддинк подписал контракт с РФС. К тому моменту он уже был известным тренером — поработал в «Реале», довёл Южную Корею до полуфинала чемпионата мира и собирался зажечь с Австралией на ЧМ-2006. Что было дальше, вы прекрасно знаете. Сенсация со сборной России на Евро-2008, обидный провал в Мариборе и уход, который оставил ощущение недосказанности.
Но как Хиддинк приходил в сборную России? В 2006-м Гус тренировал ПСВ и вёл команду к чемпионству в Нидерландах. Дальше немного хронологии.
- Начало апреля 2006-го: появляется информация, что Роман Абрамович «купил» Хиддинка для сборной России.
- 12 апреля: ПСВ играет чемпионский матч с «Фейеноордом». Закончили вничью и устроили празднование.
- Хиддинк объявляет об уходе в сборную России и за два дня до заключительного матча сезона подписывает контракт с РФС.
За теми событиями, уложившимися буквально в несколько дней, вживую следил журналист Никита Максимов. Ныне — главный редактор исторического проекта «Руниверс», а тогда — научный обозреватель еженедельного журнала «Русский Newsweek», который по стечению обстоятельств ненадолго превратился в футбольного автора и стал первым российским журналистом, взявшим интервью у Хиддинка. Ниже — его прямая речь.
- «На вопрос об интервью с Хиддинком пресс-атташе ПСВ обидно засмеялся»
- «Поразил запах на стадионе. Этот аромат потом преследовал нас весь день»
- «Хиддинк рассмеялся и сказал: «Ладно, давай сохраним твоё здоровье»
- «Хиддинк — свойский дед Иван, никакой не мистер»
«На вопрос об интервью с Хиддинком пресс-атташе ПСВ обидно засмеялся»
Надо сказать, что я никакой не спортивный журналист ни разу. Уже лет 30 занимаюсь тем, что пишу про науку. Когда вся история с Хиддинком началась, я работал в журнале Newsweek. В какой-то момент в редакцию поступила информация из окружения Абрамовича, что он «купил» Хиддинка. Проверить это было невозможно, и редакторы решили, что надо лететь в Нидерланды и брать у Гуса интервью.
В тот момент корреспонденты разъехались — журнал еженедельный, и в понедельник все исчезали. Из людей, которые хоть что-то понимали в футболе и имели шенгенскую визу, остался только я. Мне сказали, что рано утром на следующий день я улетаю в Амстердам, оттуда еду поездом до Эйндховена и там беру интервью у Хиддинка. На вопрос, знает ли об этом сам Гус, мне ответили: «Ха-ха, конечно, нет». Как-нибудь договориться об интервью заранее было невозможно.
«Англичане действительно хотели видеть меня тренером сборной, но проблема в том, что они очень долго устраивали всяческие проверки и согласования. А когда наконец были готовы к серьёзным контактам, мои переговоры с Россией уже продвинулись очень далеко».
Рано утром мы с фотографом Андреем Рудаковым полетели в Амстердам, приехали в Эйндховен, заселились в милую маленькую гостиницу и стали думать, что делать дальше. В соцсетях нашли фрилансера на роль переводчика — женщину, которая жила в Эйнховене и знала нидерландский и русский языки. Потому что надежды, что Хиддинк будет что-то говорить нам на английском, не было. Мы приехали на базу ПСВ и спросили у пресс-атташе, не хочет ли Гус дать интервью «Русскому Newsweek». Они в ответ очень обидно смеялись, зато пригласили на пресс-конференцию. Она должна была пройти на этой базе на следующий день после субботнего чемпионского матча с «Фейеноордом».
От базы до нашей гостиницы было километра полтора, и мы направились туда. Как только мы пришли, выяснилось, что наш номер обворовали. Спёрли редакционный ноутбук, ещё какие-то не особо важные вещи и вытащили лекарства — как нам потом объяснили, это, скорее всего, были наркоманы. Андрей, слава богу, взял всю свою фотоаппаратуру с собой. А вот ноутбук был проблемой, потому что за него мы расписывались. Мы пошли в ближайшее отделение полиции со словами, что нас обворовали.
Полицейский на входе сказал: «А, вас обворовали? Вы из гостиницы? Замечательно! Подождите, сейчас освободится следователь». Надо сказать, что это место меньше всего напоминало отделение полиции. Скорее несколько комнат для отдыха по интересам. Пришлось подождать, но в итоге следователь всё же нас вызвал, и мы заполнили заявление.
«У меня было много предложений, и я говорил с несколькими людьми. Россия — великая страна с большим потенциалом. И столь же великая, если смотреть на историю футбола. Я много участвовал в различных авантюрах, и для того, чтобы принять решение куда-то поехать, мне нужно чувствовать вызов. Мне предлагали Саудовскую Аравию, но для меня важны потенциал страны, уровень её заинтересованности в конечном результате».
«Поразил запах на стадионе. Этот аромат потом преследовал нас весь день»
В среду нам предстояло по заданию редакции пойти на чемпионский матч. За несколько часов до игры мы прибыли на стадион. Разумеется, в списках на аккредитацию мы не числились, потому что их уже давно составили. Какое-то время мы стояли на коленях и ушах перед пресс-службой ПСВ и слушали ответы, что ни мест, ни аккредитаций нет. А нужно было две: Андрею — как фотографу, чтобы он мог пройти к полю, и мне — как пишущему журналисту, чтобы я попал в пресс-ложу. Я-то ладно, но снимать Хиддинка в живой обстановке надо было обязательно.
Гус Хиддинк во время чемпионского матча ПСВ
Фото: Из личного архива фотокорреспондента Андрея Рудакова
Спустя 15-20 минут после начала матча Андрею наконец перепала аккредитация, и он убежал на поле, а мне повезло в конце первого тайма. Сам матч не представлял из себя ничего особенного — это до сих пор одна из немногих игр чемпионата Нидерландов, которые я посмотрел. Но меня поразил запах на стадионе: это была смесь пива и травы. Этот аромат потом преследовал нас весь день.
«Россия хочет выиграть Евро-2012? Я постараюсь сделать всё возможное, однако мне понадобится помощь тренеров российских клубов, чтобы Россия ещё раньше 2012 года стала первоклассной футбольной страной. Мой опыт работы с предыдущими национальными командами показывает, что при общем желании игроков, национальных тренеров и всех служб можно достичь самых высоких результатов».
Матч закончился ничьей — 1:1. Все довольны, ПСВ — чемпион. Голландцы высыпали с трибун на улицу, а нас с Андреем почему-то переклинило, и мы решили попасть в чемпионский автобус. Зачем нам это было — непонятно. Редакционное задание требовало взять интервью и сделать фотографии, но мы пошли дальше. И практически попали в этот автобус: пролезли на второй этаж, откуда нас — как людей, мало того что не аккредитованных, так ещё и не имеющих отношения ни к Нидерландам, ни к ПСВ — стали спихивать. Спихивали обильно, больно, даже ссадины остались. В общем, из этого автобуса нас вышвырнули, но какие-то фотографии Андрей всё же успел сделать.
Болельщики ПСВ и чемпионский автобус
Фото: Из личного архива фотокорреспондента Андрея Рудакова
Мы пошли по городу вместе с толпой болельщиков. Весь город был запружен фанатьём, которое пило пиво отвратительного вкуса из пластиковых стаканчиков и мочилось на стены и всё, что находилось вокруг. Был риск оказаться затоптанным — это не какой-нибудь обычный матч, а целый город, который шествовал за автобусом, и попасться под ноги не хотелось.
Болельщики ПСВ
Фото: Из личного архива фотокорреспондента Андрея Рудакова
«Хиддинк рассмеялся и сказал: «Ладно, давай сохраним твоё здоровье»
Следующей миссией было интервью с Хиддинком. Мы снова отправились на базу ПСВ, которая представляла собой двухэтажную халупу. На первом этаже располагался бар с кофе, а на втором стоял стол со стульями — и всё. Ничто не говорило о том, что это территория великого клуба. Мы придумали хитрую идею, которая нас спасла. Встретились с переводчицей, которая ничего не понимала в футболе, и сказали ей: «Вот несколько вопросов, которые надо задать Хиддинку. Вы их задавайте и не переводите ответы. Просто выпалите, как пулемётную очередь, а потом уже переведём».
«Мы быстро проведём полную инвентаризацию — я буду рассматривать всех игроков без всякого предубеждения. У всех тренеров примерно одинаковый способ борьбы со звёздной болезнью игроков: сначала разговоры, потом — скамейка запасных».
Из вопросов переводчица не поняла примерно ничего. Они были плюс-минус такие: рад ли Гус стать тренером сборной России, знает ли он наших футболистов, по какой схеме собирается играть и тому подобное. Хиддинк уже успел объявить, что уезжает из ПСВ к нам, и мы были первыми российскими журналистами, которые до него добрались. Так что нужно было обязательно разузнать подробности.
Пресс-конференция была мероприятием вполне стандартным. Там сидели пятеро-шестеро унылых голландских репортёров, которые, как выяснилось впоследствии, задавали какие-то чудны́е вопросы. Но появление русских журналистов вызвало шок. Все местные корреспонденты окружили нас с Андреем и начали расспрашивать, почему мы меняем тренера и что нас не устраивает. Но я ничего толкового на это ответить не мог, кроме того, что играет наша команда дерьмово. Для сборной России Гус был первым иностранным тренером. Это было в новинку — как позвать Рюрика на царствование. Журналисты же говорили: «Вам повезло. Хиддинк — классный чувак, не сомневайтесь. И выпить, и покурить может — нормальный мужик. Вы с ним подружитесь». Так и получилось.
«Я слышал о проблемах с молодёжным футболом в России. Тут наш голландский опыт мог бы помочь. Нам удаётся сделать очень многое для поиска и развития молодых футболистов. Но я слышал, что в России уже есть своя большая программа развития детского футбола».
В результате вместо Гуса интервью голландской прессе был вынужден давать я. Кажется, мне потом даже прислали материал, какой Хиддинк замечательный и как России повезло. Тем самым мы отсрочили начало пресс-конференции. Пресс-служба нетерпеливо била копытом по деревянному настилу со словами, что хватит с русскими общаться — у нас тут Хиддинк вообще-то есть.
Максимов и нидерландские журналисты
Фото: Из личного архива фотокорреспондента Андрея Рудакова
Дальше у нас был план номер два. Поскольку комнатка на втором этаже соединялась с первым маленькой деревянной лесенкой шириной меньше метра, можно было перегородить её собой. Что я и сделал. Когда Хиддинк попросил дать ему пройти, я протараторил на английском языке фразу следующего содержания: я русский журналист, дайте мне интервью. Гус нежно и вежливо меня послал, на что я сказал: «Если вы не дадите мне интервью, со мной в редакции произведут всякие нехорошие действия». Мне повезло — Хиддинк рассмеялся и сказал: «Ладно, давай сохраним твоё здоровье».
«Почему то, что удалось совершить нам вместе со сборными Южной Кореи и Австралии, нельзя будет сделать со сборной России? Потенциал у России несоизмеримо выше».
Пресс-атташе всё-таки пытался коленом протолкнуть меня вниз по лестнице, но я крепко держался. Тогда на сцену вышла переводчица и начала тараторить вопросы. С каждым новым вопросом пресс-атташе и сам Хиддинк всё сильнее сталкивали меня с лестницы. К моменту, когда меня уже практически столкнули, вопросы закончились. На меня клацнули зубами, Хиддинк улыбнулся и сказал: «Надеюсь, с тобой всё будет в порядке». Я ответил: «Спасибо, мистер». И мы разошлись. Гус ушёл вниз, а мы с переводчицей сели и стали расшифровывать ответы.
Текст в отсутствие украденного ноутбука я писал на кнопочном телефоне. Дело нехитрое — несколько вопросов, несколько ответов. В редакции веселились, читая мои эсэмэски с цитатами. В нашем журнале выходили большие тексты, и то мини-интервью вышло в виде их анонса. На этом в моей карьере спортивного журналиста была поставлена жирная точка, потому что потом интервью у Хиддинка брал уже не я.
«Нужно создать настоящую команду, у которой была бы очень чёткая цель. В России эта цель — пройти квалификацию к Евро-2008. Игроки должны быть преданы этой цели, а всё остальное— отойти на второй план».
«Хиддинк — свойский дед Иван, никакой не мистер»
Возвращаясь к Хиддинку, он был абсолютно вежливым человеком. Такой свойский дед Иван, никакой не мистер. Гус мог позвать охрану, отказаться давать комментарий. Но он уделил мне время, хотя явно был вымотан после чемпионского матча.
О Хиддинке потом было много историй как о хорошем человеке, и я могу это только подтвердить. Гус сыграл со мной в игру, сказав: «Ради тебя и чтобы не было никаких угроз, я готов поговорить». Более того, когда мы уже расшифровывали интервью, появился пресс-атташе и начал извиняться за то, что толкал меня руками и ногами, предложил кофе. Мы с ним в итоге практически побратались, это было очень трогательно. Такое отношение меня впечатлило, потому что нас пустили без ничего и потом задним числом выдали аккредитацию. И это при том, что матч чемпионский и стадион был битком.
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