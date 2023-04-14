Стоунз стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. В четвёрку номинантов вошли Джон Стоунз, Алессандро Бастони, полузащитник Браим Диас и форвард Винисиус Жуниор.

Напомним, «Сити» разгромил дома «Баварию» (3:0), «Милан» на своём поле переиграл «Наполи» (1:0), «Интер» в гостях оказался сильнее «Бенфики» (2:0), а «Реал» одержал победу над «Челси» (2:0).

Ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся 18 и 19 апреля. Напомним, действующим обладателем трофея является мадридский «Реал». Финал текущего розыгрыша ЛЧ состоится в Стамбуле в субботу, 10 июня.

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