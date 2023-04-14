Стоунз стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Поделиться
Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. В четвёрку номинантов вошли Джон Стоунз, Алессандро Бастони, полузащитник Браим Диас и форвард Винисиус Жуниор.
Напомним, «Сити» разгромил дома «Баварию» (3:0), «Милан» на своём поле переиграл «Наполи» (1:0), «Интер» в гостях оказался сильнее «Бенфики» (2:0), а «Реал» одержал победу над «Челси» (2:0).
Ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся 18 и 19 апреля. Напомним, действующим обладателем трофея является мадридский «Реал». Финал текущего розыгрыша ЛЧ состоится в Стамбуле в субботу, 10 июня.
Материалы по теме
Слишком адекватный Клопп, в меру адекватный Тухель. ХиТ#140
Комментарии
- 14 апреля 2023
-
19:58
-
19:49
-
19:45
-
19:44
-
19:28
-
19:27
-
19:10
-
19:01
-
19:00
-
18:48
-
18:34
-
18:25
-
18:19
-
18:10
-
18:09
-
17:54
-
17:53
-
17:44
-
17:35
-
17:32
-
17:32
-
17:19
-
17:18
-
17:12
-
17:10
-
16:50
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
16:29
-
16:11
-
16:00
-
16:00
-
15:49
-
15:35
Партнерский контент