Максим Глушенков: в «Спартаке» невозможно находиться без хейта

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков рассказал, как относится к негативным комментариям в социальных сетях.

«Часто ли прилетает в комментариях? Бывает. В том же «Спартаке» невозможно находиться без хейта. Это народная команда — всегда будут какие-то высказывания. А из недавнего — после перехода в «Локо» выложил фотку в форме, мне написали: «Сними эту тряпку». Хотел ответить: «Да мне и в этом нравится играть». Но друг остановил. Сам знаешь, ответишь с юмором, а люди всё так перевернут — окажется, что кого-то оскорбил.

В целом к негативу в комментах отношусь с позитивом — читаю и смеюсь. Если человек пишет что-то плохое, значит, он хочет привлечь к себе внимание, потому что завидует. Но никто не мешал ему отдать всё своё детство футболу, как я это сделал. Принёс в жертву обычную жизнь ради спортивной. Когда мои одноклассники гуляли, круто проводили время, я был на поле. И сейчас мне воздаётся за работу. Когда был ребёнком, выводил смоленскую команду на матч Второй лиги и думал: «Блин, вот бы мне здесь хоть раз сыграть». А сейчас выступаю в РПЛ, ценю это», — приводит слова Глушенкова Sport24.

В текущем сезоне Максим Глушенков провёл в сумме 21 матч в Российской Премьер-Лиге за «Крылья Советов» и «Локомотив», забил семь мячей и оформил шесть голевых передач. Футболисту 23 года.