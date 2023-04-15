Глушенков рассказал о негативных комментариях из-за празднования гола с Глушаковым

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков вспомнил о матче Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Химки» в мае 2021 года. Глушенков выступал за «Химки» в 2021 году на правах аренды из «Спартака». В той встрече он отметился забитым мячом (на 27-й минуте) и был удалён с поля (на 37-й минуте). Матч завершился победой красно-белых со счётом 2:1.

«Тот матч с «Химками» вообще получился сумасшедшим. Я забил, а через 10 минут удалился за грубый фол против Айртона. После игры меня в комментариях хреначили все: болельщики «Спартака» — за гол, болельщики «Химок» — за удаление (мы ведь в итоге проиграли), и третья группа лиц — за то, что отпраздновал гол с Глушаковым», — приводит слова Глушенкова Sport24.