«Кадис» — «Реал» Мадрид: Марко Асенсио удвоил преимущество гостей на 76-й минуте

Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе проходит матч 29-го тура чемпионата Испании. Встречаются местный «Кадис» и мадридский «Реал». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт в матче был открыт на 72-й минуте: Начо получил мяч за пределами штрафной площади и отличным плотным ударом положил его точно в угол ворот Давида Хиля. На 76-й минуте Асенсио получил мяч справа в штрафной площади соперника и аккуратным ударом в дальний угол огорчил Давида Хиля во второй раз.
«Кадис» в прошлом туре обыграл в выездном матче «Бетис» (2:0), который получил два удаления на 38-й и 60-й минутах. Сейчас у «Кадиса» 31 очко и 15-я строчка в турнирной таблице чемпионата Испании.
Мадридский «Реал» в прошлом туре уступил «Вильярреалу» (2:3) в домашнем матче, открыв счёт в этой встрече. На неделе команда Карло Анчелотти в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов обыграла лондонский «Челси» (2:0). Ответный матч между командами состоится 22 апреля.
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