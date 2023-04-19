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Калешин: нельзя говорить, что «Акрон» — гроза клубов Москвы

Калешин: нельзя говорить, что «Акрон» — гроза клубов Москвы
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал победу над московским «Спартаком» в полуфинале Фонбет Кубка России (Путь регионов).

«Нельзя говорить, что «Акрон» – гроза клубов Москвы. Это большие команды, «Спартак» – вообще, великий клуб с большими традициями. Обыграть их дорогого стоит. Это круто. Можно поблагодарить их, у нас два воспитанника. Это пацаны очень качественные. Подготовленные «Спартаком» – это штамп. Два воспитанника прошли дальше, можно сказать, что «Спартак» не проиграл», – передаёт слова Калешина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, несколько минут назад завершился полуфинальный матч Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Победу в матче со счётом 2:1 одержал «Акрон», ставший финалистом Пути регионов.

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