В финале Пути регионов Кубка России «Акрон» сыграет с «Краснодаром»

Определились оба финалиста Кубка России (Путь регионов). По итогам полуфинальных матчей борьбу за трофей в этой части турнирной сетки продолжат «Акрон» и «Краснодар».

Напомним, тольяттинский «Акрон» в предыдущем раунде переиграл московский «Спартак» со счётом 2:1. «Краснодар» оказался сильнее самарских «Крыльев Советов». Основное время матча завершилось с ничейным счётом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались подопечные Владимира Ивича.

Финал Пути регионов запланирован на 2–4 мая, хозяин поля определится позднее по итогам жеребьёвки. Победитель этого противостояния встретится с проигравшим в финале Пути РПЛ (ЦСКА/«Урал»), а затем лучший из них выйдет в Суперфинал, проведение которого запланировано на 11 июня.